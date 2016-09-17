الزراعة : «الغذاء الأمريكية» لم تصدر قرارات جديدة بحظر منتجات مصرية

صرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، إن هناك وثائق رسمية نشرت على موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، كشفت عن عدم صحة ما يتم تداوله، بإصدار تقارير بمنع عدد من المنتجات المصرية من الدخول إلى أمريكا، لافتة إلى أن تلك الوثائق أشارت إلى أن هذه المنتجات ممنوعة من 2009 و 2010 و2014، ولم تصدر أي قرارات بمنع أى منتج مصرى فى العامين الأخيرين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هناك أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ، منعت دخول بعض من منتجات الألبان المصرية إلى الأراضي الأمريكية بناء على تقارير نشرت الشهر الجارى على موقعها، مؤكدةً أن هذه التقارير ليست إلا إجراء دوري تقوم به إدارة الموقع في تحديث بياناته لكل قطاع من قطاعات الأغذية.

وقالت الوزارة، إنه بحسب الوثائق المنشورة على الموقع الكتروني للهيئة، سبب نشر التقارير هو إعادة النظر في تحذيرات استيراد تلك الأنواع، مشيرةً إلى أن بعض التقارير يتم إعادة تقييمها ونشرها كدليل للعاملين في حالة وجود بعض الفطريات المسببة للتسمم في منتجات غذائية لبعض الدول، كما كان الحال في وجود فطر السلمونيلا المسبب للتسمم في منتجات غذائية صينية، حيث يشمل التقرير إعادة مراجعة لعشرات الشركات في مختلف الدول والتي من بينها مصر.

وأوضحت الوزارة ، أن الادارة الأمريكية نشرت تقريرًا عن شركات منتجات الألبان في 22 أغسطس، متضمنًا أسماء ثلاث شركات، كان قد صدر في حقها تحذيرات استيرادية مسبقًا، خلال عامي 2009، و 2010، لافتة إلى أن مصر لم تكن مصر الدولة الوحيدة التي شملها هذا التقرير بل تشاركها 28 دولة أخرى في العالم، من بينها فرنسا حيث تم حظر استيراد منتجات 17 شركة، فضلًا عن 36 شركة إيطالية بينما بلغت عدد الشركات المكسيكية 91 شركة.