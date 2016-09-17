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لافروف وكيري يترأسان اجتماعًا لمجموعة دعم سوريا في نيويورك

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لافروف وكيري يترأسان اجتماعًا لمجموعة دعم سوريا في نيويورك لافروف وكيري يترأسان اجتماعًا لمجموعة دعم سوريا في نيويورك

كيري ولافروف – أرشيفية

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف سيعقد عدة اجتماعات مع نظيره الأمريكي جون كيري في نيويورك الأسبوع الجاري على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال تشوركين – في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم السبت- “لافروف وكيري دائما على اتصال، فهما يتحدثان طوال الوقت”.

وأوضح تشوركين أن لافروف وكيري يخططان، كرئيسين مشتركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا أصدقاء سوريا، لأن تجتمع المجموعة بأكملها خلال الجمعية العمومية في 20 سبتمبر المقبل، وذلك بجانب اجتماعاتهما الثنائية المخططة أيضا.

أ ش أ

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