وصول أول أفواج الحج البري لميناء نويبع

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء نويبع شهد صباح اليوم وصول أول أفواج الحج البري، حيث استقبل الميناء العبارة «كوين نفرتيتي»، وعلى متنها 250 راكبًا، منهم 164 حاجًا و4 باصات حج، و4 سيارات والعبارة سينا وعلى متنها 46 شاحنة.

وأفاد يوسف أن لجنة عليا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، وحسين الصعوب مدير عام شركة الجسر العربي، واللواء بحري عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والعميد جمال مهدي ممثل محافظة جنوب سيناء، تباشر أعمال عودة الحجاج لتذليل كافة المصاعب وإدارة وتشغيل العبارات واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وحل أي مشكلات خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن عن طريق ممثل المحافظة.

ومن المنتظر أن يستقبل الميناء 10 آلاف و150 حاجًا من خلال ثمانية أفواج (رحلات مكوكية) على متن ثلاث عبارات وهي سينا وبرنسيسة وكوين نفرتيتى خلال الفترة من 17 حتى 25 سبتمبر الحالي.

وأضاف يوسف أن الميناء شهد بالأمس استقبال العبارة سينا، وعلى متنها 134 راكبًا و43 شاحنة و6 سيارة و1 باص جيت، فيما غادر الميناء 917 راكبًا من العمالة المصرية بدول الخليج و150 سيارة بصحبتهم على متن العبارتين كوين نفرتيتى وعليها 352 راكبًا و66 سيارة والعبارة سينا وعليها 565 راكبًا و84 سيارة و4 شاحنات.