محلل ليبي : مبعوث الأمم يحاول سرقة مجهود دول الجوار

قال المحلل السياسي الليبي عبدالباسط بن هامل، اليوم السبت، إن الدبلوماسية المصرية مستمرة في عملها في جمع كافة الفرقاء الليبيين، مشيرًا إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” برئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” في القاهرة ليس الأول، مؤكدًا أن دور القاهرة مهم للغاية خلال تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا.

وأضاف بن هامل خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن هناك دعم مصر واضح لليبيا، سواء للجيش الوطني بقيادة المشير “خليفة حفتر”، أو للبرلمان الشرعي المعترف به دوليًا، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي للملف الليبي “مارتن كوبلر” أصبح شخصية غير مرغوب بها داخل المشهد الليبي، لافتًا أن كوبلر خلال آخر جلسة لمجلس الأمن أحاطهم بمعلومات غير صحيحة عن ليبيا.

وأوضح بن هامل أن “كوبلر” لديه أجندات واضحة، ولقاءه بالأمين العام للجامعة العربية “أحمد أبو الغيط” جاء لتخوفه من وجود دور مطلع للجامعة العربية بمعزل عن البعثة الأممية، متهما إياه بمحاولة سرقة الجهود التي تبذلها دول الجوار، مؤكدًا أنه بم يحقق أي انجاز خلال مدة عملة في البعثة الدولية المعنية بالملف الليبي.

وأشار بن هامل إلى أن “كوبلر” سعى لإرضاء بعض الأطراف الدولية، لافتًا إلى أن تلك الدول تهتم وتبحث عن مصالحها فقط وليس حماية الليبيين، متابعًا أن الجامعة العربية تسعى لتكليف شخصية سيكون لها دور هام في الملف الليبي، وستعمل تلك الشخصية على خط موازي للبعثة الأممية.