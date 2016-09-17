محافظ سوهاج ينفي الاستيلاء على سيارة أنابيب بوتاجاز وتوزيعها تحت تهديد السلاح‎

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه لا صحة لما تردد فى الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الاستيلاء على سيارة أنابيب بوتاجاز بقرية العتامنة التابعة لمركز طما.

وأوضح المحافظ في تصريح صحفي، أن عربة الأنابيب المشار اليها كانت تحمل 900 اسطوانة وتم توزيع عدد 700 اسطوانة منها بقرية العتامنة عن طريق الكارت وبمعرفة تجار التموين بالقرية استرشادًا بالبطاقات التموينية، وتحت اشراف مفتشى التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وتم توزيع باقى الاسطوانات من حمولة السيارة وعددهم 200 اسطوانة بقرية مشطا تحت اشراف مدير ادارة تموين طما ورئيس مكتب تموين مشطا ومفتشى التموين وحسب الخطة الموضوعة لكل قرية .

وأكد حافظ الباجى، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز تبلغ 43000 اسطوانه يوميًا، حيث يتم توزيعها بجميع المنافذ بمدن وقرى المحافظة طبقا للكروت وعدد الأفراد المسجلون بكل كارت وتحت اشراف كامل من مكاتب التموين وأجهزة الرقابة التموينية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى.