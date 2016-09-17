شرطة الشارقة تضبط 94 قضية خاصة بجرائم تقنية المعلومات

تمكن فرع جرائم التقنية بقسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة من ضبط (94) قضية نوعية محلية ودولية خلال (8) شهور في عام 2016، وأسفرت عن ضبط (122) شخصاً من جنسيات متعددة، حيث تعاملت معها بكفاءة ومهنية عالية.

وأوضح العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن القيادة، قطعت شوطاً كبيراً في التصدي للجرائم الإلكترونية، وذلك بفضل الخبرات التي يتمتع بها المتخصصون في هذا المجال من منتسبي شرطة الشارقة، وبين أن الجرائم الإلكترونية نتيجة حتمية أفرزها التطور السريع في مجال التكنولوجيا ولجأ إليها مجرمون تقنيون مسايرون ومستغلون للنهضة المعلوماتية.

وأشار العقيد العاجل، أن عدد الجرائم الإلكترونية المسجلة لدى الفرع خلال عامي 2015 وحتى شهر أغسطس من العام الجاري 2016، بلغت نحو(214) قضية، وتم القبض على(239) شخصاً من جنسيات متعددة، وشملت الجرائم المشار إليها؛ الاستيلاء على الاموال عن طريق تقنية المعلومات (الهكر)، النصب والاحتيال الهاتفي، الابتزاز الالكتروني، التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرقة المكالمات الدولية عن طريق استخدام اجهزة وبطاقات خاصة، الدخول بغير وجه حق لمنشآت تجارية، السب والقذف، التحرش الجنسي وغيرها من القضايا التى تعاملت معها الإدارة بحرفية ومهنية عالية.وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن معظم القضايا التى تم ضبطها، وخاصة المتعلقة بالاستيلاء على الاموال عن طريق تقنية المعلومات، والنصب والاحتيال الهاتفي، الابتزاز الالكتروني، والدخول لمنشآت تجارية يرتكبها أشخاص محترفون ويمتلكون مهارات عالية في استخدام الأنظمة المعلوماتية، وقوة الاقناع في اقتناص ضحاياهم، وتمكينهم من الأموال طواعية وبكل سهولـة ويسر، وأشار أن من بين تلك القضايا، القبض على شخص كان يقوم بانتحال صفة امرأة بعد ان يوهم ضحاياه من الرجال بذلك، وقد استولى على مبلغ (100.000) درهم خلال سنتين، وتم رصده، والتوصل اليه، وإلقاء القبض عليه وإحالته الى النيابة العامة بالشارقة.

وأشار العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى أنه ظهرت فى الآونة الأخيرة عدد من قضايا الاستيلاء على اموال الشركات التى لديها تعاملات دولية، حيث يعمد الجاني إلى اختراق البريد الإلكتروني لتلك الشركات، فيقوم بتغيير بسيط في الحساب، بإضافة حرف او رقم ويقوم بتحويل الحسابات المالية إليه بعد تواصله مع الشركات التي توجد خارج الدولة، ويبلغهم بأنه قام بتغير حساب الشركة، ويعمد المجرمون التقنيون إلى استخدام ذلك الأسلوب لعلمهم أن تلك الجرائم يصعب تتبعها والقبض على الجناة خاصـة إذا ما ارتكبت من خارج الدولـة لتحررها من محدودية المكان حسب أقوالهم، إلا أن جهود وزارة الداخلية وشرطة الشارقة، واضحـة وجلية في هذا الشأن وأسهمت في إحباط العديد من القضايا النوعية، والقبض على مرتكبيها بحرفية عالية وملاحقتهم قانونياً عبر الحدود وتقديمهم للعدالـة.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن فرع تقنية المعلومات بقسم الجرائم المنظمة؛ يقوم يومياً بعمل دوريات إلكترونية فى شبكة الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي وتتبع المُسيئين لتقنية المعلومات وذلك بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالدولـة، وهيئة تنظيم الاتصالات حيث تم إغلاق عدد من المواقع المشبوهـة وضبط أصحابها بالتعاون مع الهيئة و بالتنسيق مع الجهات الامنية او بعد ورود بلاغ من اشخاص تعرضوا للإساءة او الابتزاز عبر المواقع المشار إليها. هذا ودعا العقيد العاجل أفراد الجمهور، إلى الحذر من الوقوع في شباك هؤلاء المتصيدين عبر مواقع الانترنت، وعدم التعامل مع مواقع غير موثوق بها، والحرص على اقتناء برامج حماية مضمونه واستخدام النسخة الأصلية منها والحرص على تحديثها باستمرار، وخاصة الشركات التجارية، ففي حال ورود أي رسالة خاصة بتغيير رقم الحساب البنكي، لا بد من التأكد عن طريق الاتصال الهاتفي مع الشركاء، قبل الشروع بتحويل أي مبالغ مالية مع الحسابات المستحدثة