«الصحة»: خبير مصرى أمريكى بشرم الشيخ لمتابعة وحدة زراعة الأحشاء

وصل مساء أمس الجمعة، مدينة شرم الشيخ الخبير المصري الأمريكي الدكتور كريم أبو المجد إستشاري أمراض فشل الجهاز الهضمي وزراعة الأحشاء، لمتابعة عملية إنشاء وحدة علاج فشل الجهاز الهضمي وزرع الأحشاء بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارتي الصحة والسكان والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للإستعانة بخبرات من أعلام الطب من المصريين بالخارج والتعاون مع مستشفياتنا الحكومية في أنحاء الجمهورية.

كان الساحر المصري كما يطلقون عليه بالولايات المتحدة الامريكية الدكتور كريم أبو المجد، مدير وحدة زراعة الاعضاء وفشل الجهاز الهضمي بكليفلاند كلينيك، قد زار القاهره الشهر الماضي، وإلتقى بوزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين راضي ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المصريين بالخارج من أعلام الطب بالعالم وبين مستشفياتنا الحكوميه في انحاء الجمهوريه وقد استجاب سيادته لاقتراح إنشاء وحدة لعلاج فشل الجهاز الهضمي وزراعة الاحشاء بشرم الشيخ لتكون اول وحدة من نوعها بمصر والشرق الاوسط.

وكان في استقباله الدكتور محمد ضاحي، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ووفد من وزارة الصحة، ومن المقرر أن يلتقي يوم الاثنين اللواء ا. ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتيسير أي عقبات قد تواجه إنشاء هذه الوحده والتي تعد املا لكثير من مرضى فشل الجهاز الهضمي ومرضى كرونز وسرطان الامعاء ليس في مصر وحدها بل في المنطقه بأسرها .

يذكر أنه قد وقع الاختيار على مدينة شرم الشيخ، لإنشاء مثل هذه الوحدة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس، لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث من المتوقع أن تكون هذه الوحدة نواة للسياحة العلاجية بشرم الشيخ كونها تتمتع بالمناخ المناسب للعمليات الجراحية المتميزة بالاضافه الى وجود وحدة متكامله للاستجمام بعد العمليات بالمستشفى الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة أعمالها في بداية العام الجديد حاملة رساله وهدف وهي تقديم الخدمة للفقير والغني على حد سواء بمواصفات عالميه وبأيدي مصرية.