مقتل مزارع بسبب الخلاف على بناء منزل في قنا

مراسل«ONA»:

لقي مزارع مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري، بسبب الخلاف على بناء منز، بقرية المعيصرة التابعة لقرية فاو غرب، بمركز دشنا بقنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا لمقتل شخص بدشنا .

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتي “العتامنة” و “آل عبد القادر”، بسبب الخلاف على إقامة بناء منزل بارتفاع أعلى من المنازل المجاورة فتم استخدام الأسلحة النارية مما نتج عنها مصرع مزارع من العائلة الأولى .

تم نقل جثته لمستشفى دشنا، وعززت الشرطة من تواجدها بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.