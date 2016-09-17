«جنايات القاهرة» تؤيد منع حسام بهجت وجمال عيد وآخرين من التصرف في أموالهم

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد أوامر المنع من التصرف في الأموال، الصادرة من قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي الجديدة ضد كل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت، والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الاتسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى حسن طه أدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.

كما قضت المحكمة برفض أوامر المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد، وابنته القاصر، و زوجة بهي الدين حسن و بناته القصر الثلاثة و شقيقه صلاح الدين، ومصطفى محمود أحمد عامل إداري بمركز القاهرة لحقوق الانسان.

صدر الحكم برئاسة محمد الشوربجي بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وايمن محمد طيطه رئيسي المحكمة وامانة سر السيد شحاتة وحسن الصيفي.