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النيابة: بصمة الصوت أثبتت تورط المتهم بالرشوة لتسهيل بيع شاليهات مطروح

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النيابة: بصمة الصوت أثبتت تورط المتهم بالرشوة لتسهيل بيع شاليهات مطروح النيابة: بصمة الصوت أثبتت تورط المتهم بالرشوة لتسهيل بيع شاليهات مطروح

>كتبت ندى سليم

أكد مصدر قضائى بنيابة شمال القاهرة الكلية، أن تقرير بصمة الصوت الخاص بقضية تورط متهم فى تلقى رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه، ورد إلى النيابة، وبحسب تقرير لجنة خبراء الصوت تبين مطابقة صوت المتهم للتسجيلات واللقاءات المصورة التى تمكنت الرقابة الإدارية من ضبطها.

 

وكشف تقرير بصمة الصوت، صوت المتهم خلال لقائه مع أحد ملاك القرية السياحية محل الواقعة، الاتفاق على مبلغ مالى نظير تسهيل إجراءات تسليم شاليه بمحافظة مرسى مطروح.

 

يذكر أن نيابة شمال القاهرة الكلية، قررت فى وقت سابق، تجديد حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى تقاضيه رشوة 15 ألف جنيه من متعاقدين على شاليهات بقرية يديرها بالساحل الشمالى.


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