تجديد حبس عامل و2 آخرين قتلوا بائعا لتعديه جنسيا على ابنة أخيه بدار السلام

قررت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجبلاوى، تجديد حبس عامل و2 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل بائع بسبب تعديه جنسيا على ابنة أخيه.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من "ع.أ" بائع، بأنه أثناء التوجه لمسكن أبيه "م.ع" بائع، وجده فى حالة إعياء بمسكنه، وبه إصابات متعددة بأماكن مختلفة من الجسم، وتمكن بمساعدة الأهالى من نقله لأحد المستشفيات، وتوفى عقب وصوله .

وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة إصابات "كدمات بالوجه والكتفين والقدمين وجروح وخزية متعددة بالساقين والذراعين"، وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.ف" عامل، و"ر.ح" تباع، و"س.إ.ع"، عامل رخام "شقيق المتهم الأول من الأم".

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه سبق وأن تزوج من نجلة شقيق المجنى عليه واكتشف قيامه بمعاشرتها جنسيا فقام بتطليقها واحتفظ بنجلته منها، إلا أن المجنى عليه قام أيضا بالتعدى الجنسى على نجلة المتهم، ما أدى إلى فض غشاء بكارتها.