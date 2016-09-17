تأجيل محاكمة مؤمنة كامل و2 آخرين بتهمة التهرب الضريبى لجلسة 8 أكتوبر

أجلت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد وسكرتارية ضياء الدين صبحى، جلسة محاكمة الدكتورة مؤمنة كامل مالكة أحد معامل التحاليل الشهيرة، و2 آخرين، لاتهامهم بالتهرب الضريبى وتسديد مبالغ مالية مستحقة للدولة إلى جلسة 8 أكتوبر القادم للاستماع لمرافعة الدفاع.

حضر جلسة المحاكمة المتهمان الدكتورة هند محمد معتز ومحمود زكى سالم، كما حضر الدكتور حسن عبيد عميد كلية حقوق جامعة القاهرة كدفاع عن الدكتورة مؤمنة كامل، حضر أيضا نائب وزير المالية عمر المنيرى، عقدت الجلسة بغرفة المداولة واستمرت حوالى ساعتين وصدر القرار فى تمام الواحدة والربع.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 4950 لسنة 2014، وجود مخالفات مالية خاصة بمعمل التحاليل، والممثلة فى مؤمنة عبدالوهاب كامل، وهند محمد معتز مصطفى، ومحمود زكى سالم عبدالمجيد، بصفتهم مساهمين فى الشركة المشار إليها، حيث ترتب على ذلك تهربهم من دفع مبلغ يزيد عن 315 مليون جنيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استعملوا طرق احتيالية ومخالفات مالية للتهرب من سداد المبلغ "315,736,481" جنيه مستحقة للدولة، كضرائب على الأرباح.