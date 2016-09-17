«كارول» يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2019

قال نادي توتنهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه مدد تعاقده مع لاعب وسطه توم كارول ليستمر بذلك الارتباط بين الطرفين حتى 2019.

وشارك كارول 24 عامًا مع فريقه اللندني في الدوري الانجليزي مرة واحدة خلال الموسم الحالي لكنه شارك 30 مرة في الموسم الماضي وأحرز 3 أهداف.

وبحسب رويترز قال توتنهام في بيان “يسعدنا الإعلان عن أن توم كارول وقع عقدا جديدا يستمر بمقتضاه مع النادي حتى 2019.”

وسيلتقي توتنهام الذي يحتل المركز السادس بين فرق الدوري الانجليزي العشرين بثماني نقاط من أربع مباريات مع ضيفه سندرلاند غدا الأحد.