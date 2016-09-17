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«كارول» يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2019

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«كارول» يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2019 «كارول» يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2019

توم كارول – أرشيفية

قال نادي توتنهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه مدد تعاقده مع لاعب وسطه توم كارول ليستمر بذلك الارتباط بين الطرفين حتى 2019.

وشارك كارول 24 عامًا مع فريقه اللندني في الدوري الانجليزي مرة واحدة خلال الموسم الحالي لكنه شارك 30 مرة في الموسم الماضي وأحرز 3 أهداف.

وبحسب رويترز قال توتنهام في بيان “يسعدنا الإعلان عن أن توم كارول وقع عقدا جديدا يستمر بمقتضاه مع النادي حتى 2019.”

وسيلتقي توتنهام الذي يحتل المركز السادس بين فرق الدوري الانجليزي العشرين بثماني نقاط من أربع مباريات مع ضيفه سندرلاند غدا الأحد.

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