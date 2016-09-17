القبض على سائق استولى على 3 ملايين جنيه من داخل سيارة نقل أموال بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على قائد سيارة نقل أموال لاتهامه بالاستيلاء على السيارة وبداخلها مبالغ مالية ضخمة بلغت قيمتها 3 ملايين جنيها قبل إيداعها بأحد البنوك فى العجوزة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بقيام "هانى.م.م" قائد سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الحراسات ونقل الأموال الكائن مقرها بمصر الجديدة، بالإستيلاء على السيارة وبداخلها مبالغ مالية قدرها 2 مليون جنيه مصرى، و45 ألف دولار أمريكى، و41,435 ألف ريال سعودى، و100 دينار كويتى، و5 آلاف يورو، أثناء توقفها أمام أحد البنوك فى العجوزة.

وعلى الفور تم تتبع السيارة من خلال جهاز التتبع "جى بى إس"، حيث أمكن تحديد مكان تواجدها بالطريق الدائرى محور المنيب دائرة قسم شرطة العمرانية.

على الفور تم إخطار القوات الأمنية المعنية لتفقد الحالة الأمنية على الطريق، والتى قامت بملاحقة وتتبع السيارة ومطاردتها، ما اضطر قائدها إلى التخلى عنها وما بداخلها من مبالغ مالية والفرار هارباً خشية ضبطه، وتم ضبط السيارة المستولى عليها وبداخلها المبالغ المالية كاملة.

وكشفت التحريات أن المتهم الهارب ينتحل اسم "هانى . م . م"، وأن اسمه الحقيقى "محمد . ف . أ" 55 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية سرقة.

وبإعداد كمين له تم ضبطه بالعمرانية وبحوزته 4 بطاقات رقم قومى اثنين منها بالاسم المنتحل، والباقين باسمه الحقيقى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بسابقة ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى قدره 1,5 مليون جنيه مملوكة لأحد البنوك عقب عمله بإحدى شركات نقل الأموال الكائن مقرها بمحافظة القاهرة، والمحرر بشأن الواقعة المحضر رقم 6703 جنح قسم شرطة قصر النيل لسنة 2012، واستخدامه البطاقة المزورة للهروب من ملاحقات الأجهزة الأمنية ومحاولة ارتكاب وقائع آخرى، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.