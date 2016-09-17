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ننشر تفاصيل الفقرة الجديدة في برنامج هنا العاصمة للميس الحديدي على «CBC»

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ننشر تفاصيل الفقرة الجديدة في برنامج هنا العاصمة للميس الحديدي على «CBC» ننشر تفاصيل الفقرة الجديدة في برنامج هنا العاصمة للميس الحديدي على «CBC»

لميس الحديدي

كتبت – إنجي لطفي

تعود الإعلامية لميس الحديدي إلى برنامجها هنا العاصمة، اليوم السبت، وتبدأ الأسبوع بفقرة جديدة اسمها “٤ + ١” وهي فقرة جدالية أسبوعية تترك فيها لميس كرسي المذيع وتشارك أربعة شخصيات في النقاش حول أكثر خمسة موضوعات أثارت جدلًا خلال الأسبوع.

ويتبنى كل من الحاضرين وجهة نظر ويدافع عنها أمام بقية المشاركين.

يشارك في البرنامج الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل والصحفي ومذيع الراديو إبراهيم الجارحي والإعلامية الشابة ديانا الضبع والباحث في علم الاجتماع السياسي محمد فوزي وهو أحد شباب ثورة يناير، وسينضم إلى “٤ + ١” خلال الأسابيع القادمة عدد من الشخصيات الأخرى من ضمنهم الكاتبة عفاف السيد.

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