الليلة.. أسامة كمال يستضيف سفير سويسرا في “القاهرة 360″

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج ” القاهرة 360″ على شاشة القاهرة والناس، اليوم السبت، ماركس لايتنر سفير سويسرا في القاهرة للكشف عن تفاصيل التعاون المصرى السويسري فى مجال الاتصالات، وهل تساهم سويسرا فى انشاء المباني الذكية، فى مصر؟ وما هي تفاصيل التعاون المصرى السويسري في صناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

ثم يلتقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم للحديث عن تفاصيل العام الدراسى الجديد، وماذا يعوق تطوير التعليم فى مصر، وهل تتكرر ظاهرة الغش فى العام الدراسى الجديد، وكيف نضمن سير العملية التعليمية، ومتى يتغير نظام الثانوية العامة.