أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

الليلة.. أسامة كمال يستضيف سفير سويسرا في “القاهرة 360″

Google+ Print
الليلة.. أسامة كمال يستضيف سفير سويسرا في “القاهرة 360″ الليلة.. أسامة كمال يستضيف سفير سويسرا في “القاهرة 360″

أسامة كمال

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج ” القاهرة 360″ على شاشة القاهرة والناس، اليوم السبت، ماركس لايتنر سفير سويسرا في القاهرة للكشف عن تفاصيل التعاون المصرى السويسري فى مجال الاتصالات، وهل تساهم سويسرا فى انشاء المباني الذكية، فى ؟ وما هي تفاصيل التعاون المصرى السويسري في صناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

ثم يلتقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم للحديث عن تفاصيل العام الدراسى الجديد، وماذا يعوق تطوير التعليم فى مصر، وهل تتكرر ظاهرة الغش فى العام الدراسى الجديد، وكيف نضمن سير العملية التعليمية، ومتى يتغير نظام الثانوية العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار