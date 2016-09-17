الشرطة التركية تعتقل 25 شخصًا بشبهة الإرهاب

قالت الشرطة التركية، اليوم السبت، إنها أوقفت 25 إرهابيًا بينهم قيادي كبير في تنظيم داعش اشتبه في تحضيرهم لاعتداء في اسطنبول، وفق ما أفادت صحيفة خبر تورك.

وجاء بين الموقوفين السوري علي العقال وهو مسؤول عمليات التنظيم المتطرف في تركيا، الذي أوقف في عملية دهم للشرطة في العاصمة التركية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وأوقف 24 آخرون “سوريون وعراقيون” في عملية أخرى للشرطة في اقليم كوجوجيميجي باسطنبول، بحسب الصحيفة.

وأوضح المصدر أن تسعة منهم يشتبه بصلتهم المباشرة بالعقل الذي كان من المقرر أن يرسل اليهم متفجرات وذخائر لتنفيذ اعتداء في اسطنبول.

أما الـ15 الباقون فتهمتهم تتمثل في السعي لاجتياز الحدود التركية للانضمام إلى مسلحين إرهابيين.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة التركية ألقت القبض على “خلية نائمة” وضبطت العديد من الوثائق والمعدات المعلوماتية التابعة للتنظيم الإرهابي.

وتأتي هذه الاعتقالات غداة توقيف أربعة اشخاص في إطار التحقيق في تهديدات لعدة سفارات بينها السفارة البريطانية التي أغلقت أبوابها الجمعة لأسباب أمنية.