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الفلبين: «أبوسياف» يُفرج عن رهينة نرويجي مقابل 600 ألف دولار

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الفلبين: «أبوسياف» يُفرج عن رهينة نرويجي مقابل 600 ألف دولار الفلبين: «أبوسياف» يُفرج عن رهينة نرويجي مقابل 600 ألف دولار

مسلحو أبوسياف يعرضون رهائنهم للمطالبة بفدية

أعلن الجيش الفلبينى إطلاق سراح رهينة نرويجي كان قد اختطف قبل نحو عام في جزيرة سولو من قبل جماعة “أبو سياف”.

وذكرت “ايه بي سي” الأمريكية اليوم السبت أن الجيش لم يكشف عن تفاصيل عملية تحرير الرهينة النرويجي «كيارتان سيكنجستاد»، وما إذا كان ذلك شمل دفع فدية مالية.

لكن أبو رامي، أحد المتحدثين باسم تنظيم “أبو سياف” قال إن كجارتان سيكينجستاد، سُلم إلى أحد القادة الاسلاميين المحليين في جزيرة “جولو”، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف رامي أن الجماعة حصلت على فدية بـ 30 مليون بيزو «638 ألف دولار» لاطلاق سراح سيكينجستاد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن جماعة “أبو سياف” كانت قد قامت فى يونيو الماضى بقطع رأس الرهينة الكندي روبرت هول وذلك بعد انقضاء مهلة حددها الخاطفون لدفع الفدية المطلوبة، كما أعدمت في شهر أبريل الماضى الرهينة الكندى جون ريسدل لعدم حصولها على الفدية المالية المطلوبة وقدرها 6.3 مليون دولار .

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