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إيران تقصف مناطق في كردستان العراق

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إيران تقصف مناطق في كردستان العراق إيران تقصف مناطق في كردستان العراق

قصف

أكد مصدر مسؤول في قضاء سيدكان بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، استمرار القصف الإيراني على مناطق بالإقليم ما تسبب بنزوح 70 أسرة من منازلهم.

وقال المصدر إن “المدافع الإيرانية قصفت اليوم القرى التابعة لمنطقة بربزين في قضاء سيدكان، وقرى سقر وكردهاجر وكروي سينكاو وبردسبي وكروزينيان”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وأشار إلى أن طائرة دون طيار تحلق باستمرار في السماء، فيما اندلعت النيران في مساحة واسعة من المنطقة.

وكانت المدافع الإيرانية قصفت المناطق الحدودية في إقليم كردستان الشهر الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات وحرق مساحات واسعة من الأراضي.

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