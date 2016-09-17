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«الري»: توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الثلاثاء المقبل

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«الري»: توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الثلاثاء المقبل «الري»: توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الثلاثاء المقبل

سد النهضة – أرشيفية

أكد المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية الثلاثية خلال الفترة من «19-20 سبتمبر الجاري» بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزراء المياه بالدول الثلاث وإثيوبيا والسودان.

وأضاف حقيقي، فى تصريحات له ، اليوم السبت، أن الاجتماع سيشهد التوقيع على العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية الفرنسية في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء.

وكانت اللجنة قد أوصت بعمل دراستين وهما دراسة نموذج ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الآثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.

يشار إلى أنه سيلي هذا الحدث عقد الاجتماع الثاني للدورة 56 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، حيث من المقرر عقدها هذه المرة في مدينة الدمازين بجنوب شرق السودان خلال الفترة (22 – 28) سبتمبر الجاري، ويتخلل الاجتماع زيارات ميدانية لسد الروصيرص وبعض المشروعات الزراعية الكبرى علي النيل الأزرق.

أ ش أ

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