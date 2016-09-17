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سقوط عاطل بحوزته 1500 قرص مخدر وبندقية خرطوش و11 طلقة فى المقطم

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سقوط عاطل بحوزته 1500 قرص مخدر وبندقية خرطوش و11 طلقة فى المقطم سقوط عاطل بحوزته 1500 قرص مخدر وبندقية خرطوش و11 طلقة فى المقطم

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "عادل ح ا" 34 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 3871 لسنة 2010م التبين "مخدرات"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 109 / 3092 لسنة 2016م التبين "سلاح نارى"، والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8947 لسنة 2016م المقطم "مخدرات".

 

 

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 11 طلقة من ذات العيار، و1500 قرص مخدر، ومبلغ 150 جنيها"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8972 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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