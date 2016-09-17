تأجيل محاكمة رئيس تحرير "المصريون" بتهمة سب الزند لجلسة 20 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة رئيس تحرير جريدة المصريون "جمال سلطان"، والصحفية "إيمان يحيى"، بتهمة إهانة ونشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.

كان المستشار فتحي بيومى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، قد أحال جمال سلطان رئيس التحرير والزميلة إيمان يحيى لمحكمة الجنايات، عقب إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية "أرض نادي قضاة بورسعيد" إليه، لتولى التحقيق فى القضية.

وتقدم الزند ببلاغ ضد "المصريون" بعد نشرها تحقيقًا صحفيًا يتعلق بواقعة إهدار مال عام في عملية بيع أرض نادى القضاة في بورسعيد خلال تولى الزند رئاسة نادى قضاة مصر، حيث نشرت صورًا ضوئية لمستندات ووثائق حصلت عليها تثبت بيع الأرض بثمن بخس لأحد الأشخاص الذين رجحت الوثائق وجود صلة قرابة بينه وبين المستشار الزند، وذلك بالمقارنة مع أراضٍ مماثلة بيعت في التوقيت نفسه وفي منطقة مجاورة بضعف الثمن.