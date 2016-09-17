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موسكو: نأمل أن يتبنى مجلس الأمن قرارًا بحظر التجارب النووية

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موسكو: نأمل أن يتبنى مجلس الأمن قرارًا بحظر التجارب النووية موسكو: نأمل أن يتبنى مجلس الأمن قرارًا بحظر التجارب النووية

مجلس الأمن – أرشيفية

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، السبت، عن أمله في أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا خلال هذا الأسبوع يدعو دول العالم إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن تشوركين إن هناك بعض التغييرات الإيجابية التي حدثت على المستوى الدولي مؤخرا، مضيفًا “لكنى أمل أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في أقرب وقت، وبالنسبة لنا فإن العنصر الأساسي في هذا القرار سوف يتضمن دعوة الجميع للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت الكيان الأول الذي تبنى هذه المعاهدة في عام 1996 وقد تم التوقيع عليها من قبل 183 دولة وتم اعتمادها من جانب 164 دولة على مستوى العالم، من بينها روسيا، ومع ذلك لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حتى الأن لأن هناك ثماني دول تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنع هذه الأسلحة لم تصدق بعد عليها ومنها إسرائيل والهند وإيران والصين وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية.

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