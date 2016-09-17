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مقتل 7 جنود صوماليين في هجوم لحركة الشباب على بلدة قرب كينيا

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مقتل 7 جنود صوماليين في هجوم لحركة الشباب على بلدة قرب كينيا مقتل 7 جنود صوماليين في هجوم لحركة الشباب على بلدة قرب كينيا

جندي صومالي

قالت حركة الشباب الصومالية ومسؤولون صوماليون إن الحركة هاجمت بلدة في منطقة قريبة من الحدود الكينية فقتلت 7 جنود صوماليين على الأقل.

وذكر سكان أن الحركة التي دأبت على مهاجمة القوات الصومالية في إطار سعيها للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب سحبت مقاتليها من بلدة الواك ليل‭ ‬الجمعة.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الشباب لرويترز عقب الهجوم الذي وقع يوم الجمعة “استولينا على خمس عربات عسكرية وقتلنا عددا من قوات .”

وقال الميجر محمد جيمكالي لرويترز عبر الهاتف من بلدة برديري الصومالية القريبة إن القوات الحكومية تراجعت إلى بلدة أخرى توجد فيها قاعدة للقوة التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأضاف “فقدنا سبعة جنود على الأقل وسيارتين.”

وكثيرا ما تتعارض الروايات والأرقام التي يعلنها المسؤولون مع رواية الشباب.

وذكر سكان والقوات الحكومية أن مقاتلي الشباب قطعوا الاتصالات بالواك قبل الهجوم. وكثيرا ما يشن المقاتلون الهجمات ثم ينسحبون قبل أن يتسنى للقوات الحكومية شن هجوم مضاد.

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