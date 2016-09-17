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تأجيل محاكمة 67 متهمًا في «اغتيال النائب العام» لـ 11 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 67 متهمًا في «اغتيال النائب العام» لـ 11 أكتوبر تأجيل محاكمة 67 متهمًا في «اغتيال النائب العام» لـ 11 أكتوبر

المستشار الراحل هشام بركات – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، لجلسة 11 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

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