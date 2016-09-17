"التعليم": مخازن الوزارة بدأت تسليم المديريات الكتب وتستمر حتى الخميس

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى ينطلق الأسبوع المقبل، حيث تبدأ المديريات التعليمية والإدارات بتسليم الطلاب الكتب المدرسية غدًا الأحد.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن بعض المدارس خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة بدأت منذ فترة فى تسليم الطلاب الكتب التى وصلت إلى مخازنها، لافتة إلى أن غدًا الأحد يتم تسليم الطلاب الكتب فى كافة المحافظات.

وأضافت المصادر أن الطالب الذى يأتى إلى المدرسة يتم تسليمه الكتب التى وصلت إلى المدرسة بالفعل دون التقييد بالمصروفات الدراسية، مشددة على أنه تم توجيه تعليمات إلى المديريات التعليمية بعدم ربط استلام الكتب بالمصروفات الدراسية، لافتة إلى أنه لن يحرم طالب من المدرسة أو الكتاب حتى وإن لم يسدد المصروفات الدراسية.

وأوضحت أن مخازن الإدارة العامة للكتب بفرعيها بمنطقتى فيصل و6 أكتوبر، بدأت اليوم فى توريد الكتب إلى المديريات التعليمية وذلك عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، و تستمر حتى الخميس المقبل، مؤكدة أن كافة الطلبيات والكميات التى وردت من المطابع يتم تسليمها أول بأول إلى المديريات خاصة القاهرة والجيزة، مضيفة: قد تواجه المدارس فى المحافظات الحدودية مشكلة عدم وصول كافة الكميات المطلوبة تزامنا مع انطلاق العام الدراسى.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تناشد مندوبى المحافظات المسئولين عن استلام الطلبيات بالتوجه إلى المخازن لاستلام الأعداد الموجودة، لافتة إلى أن النسبة من المتوقع أن تصل إلى 85% خلال اليومين القادمين، مضيفة العام الدراسى سيبدأ وتتبقى نسب قليلة من الكتب لم تنتهى المطابع من طباعتها لا تتخطى الـ"5%".

وقالت المصادر، إن بعض المدارس الخاصة ما زالت حتى الآن ترسل الاحصائيات الخاصة بأعداد الطلاب فيها وبالتالى توجد بعض المدارس لم تصلها الأعداد المطلوبة من كتب اللغات مقارنة بأعداد الطلاب فيها، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت كميات لهذه المدارس بشكل مبدئى حتى انتهاء الاحصائيات وتحديد الأعداد المطلوبة فعليا.

وأوضحت أنه بالنسبة لمنهج اللغة الانجليزية لجميع الصفوف تم الانتهاء من توريدها، حيث تم توريد قرابة مليون و900 ألف للصف الأول الإعدادى، ومليون و800 ألف للثانى الإعدادى ومليون و600 ألف للثالث الإعدادى إضافة إلى ما يقرب من 2 مليون و200 ألف للمرحلة الثانوية، إضافة إلى توريد منهج الابتدائية.

وأعلنت المصادر عن الأرقام المخصصة لتلقى شكاوى أولياء الأمور والطلاب مع انطلاق العام الدراسى، حيث خصصت خط ساخن على رقم 19151، وأرضى 0227926763، و0227926738، مضيفة: "هذه الأرقام تتبع غرفة عمليات الوزارة والتى بدأت عملها بالفعل استعداد للعام الدراسى".

وأكدت أن الوزارة كلفت المديريات بضرورة تطبيق أساليب السلامة الأمنية داخل المدارس، خاصة ما يتعلق بعدم وقوف السيارات بجوار المدارس أو السماح لها بدخول إلى الفناء، وتمشيط محيط المدرسة قبل دخول الطلاب بمعرفة حارس الأمن، وأيضا الإبلاغ عن أية أجسام غريبة مع عدم العبث بها.