الأهلي يكشف موعد ظهور زيه الجديد في الدوري

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موعد ظهور الطاقم الجديد للفريق في بطولة الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "إدارة النادي ستتسلم الدفعة الأولى من زي الفريق للموسم الجديد في الأول من أكتوبر المقبل".

وأضاف "اتفقنا مع مسئولي شركة سبورتا التي تقوم بتصنيع وتوريد ملابس الفريق علي موعد وصول الدفعة، على أن يخوض الفريق أول ثلاثة مباريات بالزي القديم".

ويخوض الأهلي أول ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام فرق الإسماعيلي والمقاولون العرب ووادي دجلة بزي الموسم الماضي، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب ارتباط منتخب مصر بأولى مبارياته في تصفيات كأس العالم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري.