غدًا.. اليوم الأخير لتلقي تظلمات القضاة على الجزء الثاني للحركة القضائية

تنتهى المدة المحددة لتلقي التظلمات على الجزء الثاني للحركة القضائية، والتي شملت ترقيات وتنقلات 1000 قاضٍ، غدًا الأحد، وذلك أمام مجلس القصاء الأعلى.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إنه من حق أي قاض التقدم بتظلم للأمانة العامة لمجلس القضاء، على الجزء الثاني من الحركة القضائية.

وأضاف محجوب أنه سيتم البت في تلك التظلمات، خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية الظروف الصحية للقضاة، وإقرار مبدأ “التوطين” بما لا يخل بمصلحة العمل.

وكان المجلس الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اعتمد الجزء الثاني للحركة القضائية قبل عيد الأضحى المبارك، وشملت ترقيات وتنقلات 1000 قاض، منهم 500 من درجة رئيس محكمة من الفئة “ب” إلى الفئة “أ”، و500 آخرين من درجة قاضٍ إلى درجة رئيس محكمة من الفئة “ب”.