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"تعليم الشرقية": تسليم الكتب الدراسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة

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"تعليم الشرقية": تسليم الكتب الدراسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة "تعليم الشرقية": تسليم الكتب الدراسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة

>الشرقية – إيمان مهنى

قال محمد الشيمى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن مخازن المديرية تسلمت 82% من الكتب الدراسية بالمراحل المختلفة و62% للدبلومات الفنية .

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن النسبة تصل إلى 100% بنهاية الأسبوع، مؤكد أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب الدراسية من اليوم الأول للدراسة، وانتظامها منذ الحصة الأولى .

 

وأشار إلى دخول 46 مدرسة فى مختلف قرى المحافظة هذا العام، والتى ستعمل على تخفيض الكثافة وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب، لافتا إلى أن أعمال الصيانة الشاملة والجزئية انتهت بمعظم المدارس، وخلال 48 ساعة ستنهى بشكل كامل .

 

وحول مراكز الدروس الخصوصية، أكد أن هناك تعليمات مشددة، لإغلاق كافة المراكز، وإن المديرية قامت بعمل حصر لتلك المراكز لتوجيه حملات مكبرة للإغلاقها، لافتا إلى أنه سبق وأن تم غلق 18 مركزا فى الفترة الماضية .

 

 


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