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طالب يعتدى على زميله بزجاجات مياه غازية بسبب معاكسة البنات ببورسعيد

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طالب يعتدى على زميله بزجاجات مياه غازية بسبب معاكسة البنات ببورسعيد طالب يعتدى على زميله بزجاجات مياه غازية بسبب معاكسة البنات ببورسعيد

>بورسعيد – محمد فرج

تعدى طالب على زميله بمعاونة آخرين، مستخدمين زجاجات مياه غازية فى مشاجرة بسبب أولوية معاكسة الفتيات ببورسعيد.

 

تلقى اللواء زكى صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغا من قسم شرطة بورفؤاد، يفيد بوصول "ى.م.ح" 15 سنة، إلى مستشفى بورفؤاد، مصابا بحرج قطعى، بطول 10 سم خلف الكتف الأيسر، وجرح بالرأس بطول 19 سم.

 

أصدر اللواء زكى صلاح، تعليماته بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة بورفؤاد، للتحقيق فى الواقعة، سرعة ضبط أطراف الواقعة، والمتهمين والسلاح المستخدم، وأسفرت التحريات عن وقوع مشاجرة بين المجنى عليه، ى. م. ح، 15 سنة، طالب، وكل من ا.س، 16 سنة، طالب، مصاب بكدمات شديدة، وتورم بالعين اليسرى، وجروح سطحية متفرقة بالجسد والذراع الأيسر، وسجحات وخدوش بالرقبة، و م. س، و م. ت. خ. على أولوية معاكسة الفتيات.

 

وتمكنت مباحث قسم شرطة بورفؤاد، من ضبط المتهم الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بوقوع مشاجرة بين الأول والثانى بسبب أولوية معاكسات الفتيات، وقام المتهم الثانى باستدعاء كل من المتهمين الثالث والرابع، وتعدوا على المجنى عليه بزجاجات مياه غازية، وجارى ضبط باقى أطراف المشاجرة.

 

تم تحرير المحضر رقم 2590 / 2016، جنح بورفؤاد أول، وإبلاغ النيابة العامة التى أمرت باستكمال التحقيقات، وإخلاء سبيل المتهم الثانى بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، والاستعلام عن حاة المجنى عليه، فور تماثله للشفاء.

 


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