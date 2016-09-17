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الرى:توقيع الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال الاجتماع الـ12 للجنة الثلاثية

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الرى:توقيع الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال الاجتماع الـ12 للجنة الثلاثية الرى:توقيع الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال الاجتماع الـ12 للجنة الثلاثية

>كتبت أسماء نصار

أكد المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري،أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية الثلاثية خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزراء المياه بالدول الثلاث ( واثيوبيا والسودان).

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى،أن اعمال الاجتماع ستشهد التوقيع على العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية الفرنسية في اطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء والتي اوصت بعمل دراستين وهما دراسة نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.

الجدير بالذكر انه من سوف يلى هذا الحدث عقد الاجتماع الثاني للدورة السادسة و الخمسون للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر و السودان، حيث من المقرر عقده هذه المرة في مدينة الدمازين بجنوب شرق السودان خلال الفترة (22-28) سبتمبر 2016 ويتخلل الاجتماع زيارات ميدانية لسد الروصيرص وبعض المشروعات الزراعية الكبرى علي النيل الأزرق، و يذخر جدول أعمال الهيئة لهذا الاجتماع بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية التي يتم مناقشتها بصفة دورية وخاصة في ظل المرحلة الحالية التي تشمل تطورات كبيرة وتحديات عديدة علي المستويين المحلي والإقليمي و أيضا سوف تعنى الهيئة بمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال القرارات والتوصيات التي اتخذت في الاجتماع السابق اضافة الى مناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة خلال السنوات العشر القادمة. هذا، وسوف تولي الهيئة عناية خاصة لموضوع تحديث وتطوير عملية القياسات المائية والأرصاد الهيدرولوجية لمتابعة الإيراد المائي السنوي لنهر النيل.


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