المحكمة تُسلم اللجنة الفنية أسطوانات المعاينة التصويرية بـ«اغتيال النائب العام»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، فى اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وأثبتت المحكمة حضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمنوط بها تفريغ وفحص أحراز القضية، وتسلم أعضاء اللجنة اسطوانات مدمجة من المحكمة، مسجل على أحداها المعاينة التصويرية للمتهمين محمود الأحمدي وأبو القاسم أحمد على، فيما احتوت أسطوانة أخرى على المعاينة التصويرية للمتهم محمد عبد الله السيد.

كما قدمت المحكمة ثمانية فلاشات إلى أعضاء اللجنة، إلى جانب ثلاثة بطاقات ذاكرة «كارت الميمورى».

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية.