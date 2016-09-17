تنفيذ مشروعين لتوفير المياه والصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين جنيه بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

أكدت أزهار سعد، رئيس الوحدة المحلية لقرى ناصر التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعين لتوفير مياه الشرب النقية وشبكة للصرف الصحي بتكلفة تقارب الـ 10 ملايين جنيه.

وقالت سعد في تصريح صحفي، إنه يجرى إنشاء محطة مياه شرب قرية ناصر الثورة بتكلفه 6.3 ملايين جنيه ومشروع الصرف الصحي بقرى ناصر الثورة بتكلفه 3.5 ملايين جنيه بإشراف من وزارة الإسكان.

وأضافت، أن المشروعين يسهمان في دعم مناطق الاستصلاح الحديث وتقسيمات الشباب بالقرية، موضحة أنه سيتم الاستلام وإدخالهما الخدمة فور الانتهاء منهما مباشرة.