أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تنفيذ مشروعين لتوفير المياه والصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين جنيه بالوادى الجديد‎

Google+ Print
تنفيذ مشروعين لتوفير المياه والصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين جنيه بالوادى الجديد‎ تنفيذ مشروعين لتوفير المياه والصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين جنيه بالوادى الجديد‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكدت أزهار سعد، رئيس الوحدة المحلية لقرى ناصر التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعين لتوفير مياه الشرب النقية وشبكة للصرف الصحي بتكلفة تقارب الـ 10 ملايين جنيه.

وقالت سعد في تصريح صحفي، إنه يجرى إنشاء محطة مياه شرب قرية ناصر الثورة بتكلفه 6.3 ملايين جنيه ومشروع الصرف الصحي بقرى ناصر الثورة بتكلفه 3.5 ملايين جنيه بإشراف من وزارة الإسكان.

وأضافت، أن المشروعين يسهمان في دعم مناطق الاستصلاح الحديث وتقسيمات الشباب بالقرية، موضحة أنه سيتم الاستلام وإدخالهما الخدمة فور الانتهاء منهما مباشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا