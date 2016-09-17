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«فيفا» يخطر الأهلي بإضافة بعض الأدوية والعقاقير لقائمة المنشطات المحظورة

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«فيفا» يخطر الأهلي بإضافة بعض الأدوية والعقاقير لقائمة المنشطات المحظورة «فيفا» يخطر الأهلي بإضافة بعض الأدوية والعقاقير لقائمة المنشطات المحظورة

شعار الفيفا

قال الدكتور خالد محمود محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تلقى خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يفيد بإضافة بعض الأدوية والعقاقير لقائمة المنشطات المحظورة من قبل الهيئة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوضح طبيب الفريق أن الأمر طبيعي ويحدث بصورة دورية، وأن الجهاز الطبي كان ينتظر عقب نهاية أولمبياد ريو دي جانيرو وضع مزيد من الضوابط علي الرياضيين.

وأضاف أن النادي لم يتسلم أية مخاطبات من جانب اتحاد الكرة بخصوص وجود كشف منشطات للاعبين بالدوري هذا الموسم بدءًا من مبارة الاسماعيلي أو أي مباراة أخرى.

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