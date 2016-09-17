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كرة الصالات - مصر يخسر أمام تايلاند وتنتظر نتائج الثوالث للتأهل

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كرة الصالات - مصر يخسر أمام تايلاند وتنتظر نتائج الثوالث للتأهل كرة الصالات - مصر يخسر أمام تايلاند وتنتظر نتائج الثوالث للتأهل

خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره التايلاندي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس العالم.

إبراهيم إيكا سجل هدف تايلاند الأول بالخطأ في مرمى ، لينتهي الشوط الأول بتقدم تايلاند.

في شوط المباراة الثاني، أضاف سورنويشيان الهدف الثاني لتايلاند في الدقيقة الـ 22.

وقلص منتخب مصر الفارق في الدقيقة الـ 36 عن طريق الأشول، إلا أن الهدف لم يكن كافيا للعودة في النتيجة.

وبخسارة مصر تجمد رصيدها عند النقطة الثالثة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد تايلاند للنقطة السادسة في المركز الثاني.

وتنتظر مصر نتائج باقي المجموعات لتحديد موقفها من إمكانية التأهل كأحسن ثوالث.

وتحتل منتخب مصر المركز الأول بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات، إذ يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث بين المجموعات الست بالبطولة.

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