أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يعلن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد

Google+ Print
الأهلي يعلن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد الأهلي يعلن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد

أرسل النادي الأهلي قائمة بأرقام لاعبيه للموسم الجديد إلى اتحاد الكرة المصري.

وشهدت القائمة تغييرا في أرقام اللاعبين الجدد، والذين ظهروا بأرقام مؤقتة خلال نهاية بطولة كأس من الموسم الماضي.

مروان محسن المهاجم القادم من نادي الإسماعيلي سيرتدي الرقم 18 بدلا من القميص رقم 4.

أما محمد الشناوي حارس بتروجيت، فسيرتدي القميص رقم 26، وأخيرا جونيور أجاي المهاجم النيجيري القادم من الصفاقسي سيرتدي القميص رقم 28.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم السبت في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري، حيث سيظهر اللاعبون بأرقامهم الجديدة لأول مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار