الأهلي يعلن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد

أرسل النادي الأهلي قائمة بأرقام لاعبيه للموسم الجديد إلى اتحاد الكرة المصري.

وشهدت القائمة تغييرا في أرقام اللاعبين الجدد، والذين ظهروا بأرقام مؤقتة خلال نهاية بطولة كأس مصر من الموسم الماضي.

مروان محسن المهاجم القادم من نادي الإسماعيلي سيرتدي الرقم 18 بدلا من القميص رقم 4.

أما محمد الشناوي حارس بتروجيت، فسيرتدي القميص رقم 26، وأخيرا جونيور أجاي المهاجم النيجيري القادم من الصفاقسي سيرتدي القميص رقم 28.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم السبت في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري، حيث سيظهر اللاعبون بأرقامهم الجديدة لأول مرة.