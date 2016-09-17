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مستشفى الأهلي - تحديد موعد سفر ربيعة لألمانيا وعودة حجازي للتدريب

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مستشفى الأهلي - تحديد موعد سفر ربيعة لألمانيا وعودة حجازي للتدريب مستشفى الأهلي - تحديد موعد سفر ربيعة لألمانيا وعودة حجازي للتدريب

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي يوم الأحد المقبل موعدا لانضمام أحمد حجازي مدافع الفريق للتدريبات الجماعية.

ووفقا لتأكيدات الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب في ألمانيا، فإن حجازي تعافى تماما من إصابته وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.

وسيعود حجازي من ألمانيا، ليكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءً من يوم الأحد المقبل.

وستكون مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب هي الأولى لأحمد حجازي التي يستطيع فيها الاستعانة بحجازي حسب رؤيته الفنية.

من جهة أخرى، تقرر سفر رامي ربيعة مدافع الفريق إلى ألمانيا يوم غدا الأحد لفحص إصابته في الركبة بعد الانتهاء من عملية الغضروف.

ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب في ألمانيا برنامج التأهيل وموعد عودته للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته تماما لذلك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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