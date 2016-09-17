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تكريم بطل سيناء على هامش فوز الزمالك التاريخي على الوداد

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قامت إدارة ملعب برج العرب بتكريم النقيب هيثم عماد، أحد جنود الأبطال والذي أصيب في إحدى العمليات الإرهابية بسيناء وتسببت في بتر إحدى ساقيه.

وكان هيثم ضمن قوات الأمن المركزي في سيناء وأصيب أثناء قيامه بدوره الوطني ضمن قوات مواجهة الإرهاب وحرص على حضور مباراة الزمالك كونه أحد مشجعي الفارس الأبيض.

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وتمكن الزمالك من الفوز بنتيجة 4-0 على ضيفه الوداد المغربي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكرد فعل على الخسارة قام الوداد المغربي بإقالة مدربه الويلزي جون توشاك. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك نظيره الوداد المغربي يوم 24 من الشهر الجاري في إياب نصف نهائي البطولة.

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