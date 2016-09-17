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النيابة تخلى سبيل 73 شخصا ضبطوا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

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النيابة تخلى سبيل 73 شخصا ضبطوا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ النيابة تخلى سبيل 73 شخصا ضبطوا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، إخلاء سبيل 73 شخصًا من بينهم 70 مصريًا و3 سودانيين، ألقى القبض عليهم فى هجرة غير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط بمطوبس، وأعطت النيابة الحق للجهة الإدارية ترحيل السوادنيين أو بقاءهم فى .

كما طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، حول الواقعة وضبط وإحضار السماسرة الهاربين من بينهم 2 من قرية برج مغيزل وآخر من مدينة 6 أكتوبر والرابع سودانى الجنسية.

وكان اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، واللواء محم عمار رئيس مباحث المديرية، ومأمور مرز شرطة مطوبس، يفيد بالقبض على 73 شخصًا من بينهم 70 مصريًا من عدة محافظات و3 سودانيين، بمنطقة سيدى يوسف بزمام مركز مطوبس، أثناء محاولتهم القيام بهجرة غير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط من خلال الاتفاق مع سماسرة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9798 لسنة 2016م إدارى مركز مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم، وإجراء التحريات اللازمة وسرعة القبض على السماسرة.


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