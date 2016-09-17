ضبط سائقين يتعاطيان المخدرات أثناء القيادة بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، حملة مرورية بدائرة مركز بلبيس، بمشاركة ضباط نظام ومباحث من إدارة المرور، وكذا لجنة من مديرية الصحة، حيث تم فحص 30 حالة اشتباه فى قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، وثبت إيجابية حالتين منهم، وهم:"بلال.هـ.أ.و" 28 عامًا، مقيم ببندر أولاد صقر، يقود السيارة رقم 77876 نقل شرقية، تحت تأثير المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37984 جنايات بلبيس لسنة 2016.

كما تم ضبط "عادل.ع.م" 31 عامًا، مقيم بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك حال قيادته السيارة رقم 5243 "د و ع" مصر، تحت تأثير المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37985 جنايات بلبيس لسنة 2016.

تم التحفظ على المتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.