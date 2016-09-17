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مليون جنيه .. لمشروعات الكهرباء ببلاط في الوادى الجديد‎

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مليون جنيه .. لمشروعات الكهرباء ببلاط في الوادى الجديد‎ مليون جنيه .. لمشروعات الكهرباء ببلاط في الوادى الجديد‎

الكهرباء- ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد المهندس عبد الحكم جبالى، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أنه تم إعتماد مليون و100 ألف جنيه لدعم وتنفيذ مشروعات الكهرباء بالمركز وقراه .

وقال جبالي في تصريح صحفي، إنه تم إعداد محضر تنسيقي مع قطاع الكهرباء بالمحافظة،خلال الفترة القليلة المقبلة، لتوريد محول كهربائي قدرة 500 كيلو وات أمبير لقرية الزيات لكهربة الآبار الزراعية بالقرية وتوابعها، ودعم محطة تنقية مياه الشرب والمناطق الحيوية بالقرية، علي أن يستمر التيار الكهربي لمدة 24 ساعة يوميًا.

وأضاف، أن المركز بصدد تنفيذ عدة مشروعات في الربع الأول لخطة تنمية المركز في مجالات رصف الطرق ومشروعات تحسين البيئة ،ضمن موازنة العام الجاري 2016/2017 .

 

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