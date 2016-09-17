وفد من الاتحاد الأوروبي يحضر جلسة نظر قرار منع حقوقين من التصرف في أموالهم

حضر وفد من ممثلي الاتحاد الاوروبي، والسفارة الأمريكية، منذ قليل، جلسة الحكم في منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقي جمال عيد، وحسام بهجت وأسرتيهما، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم بالسيدة زينب، فيما تغيب محامو الدفاع وعلى رأسهم خالد علي، وراجية عمران.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفي.