بالصور.. رانيا محمود ياسين تقلد أبلة فاهيتا وشوبير في «مغلق لدواعش أمنية»

كتبت – إنجي لطفي

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريحات لوكالة «ONA»، إنها تقمصت شخصيات عدة خلال العرض المسرحى “مغلق لدواعش أمنية” التي تشارك فيه، حيث جسدت دور الرائد مريم والذي يتنكر في عدة شخصيات موضحة أنها تقمصت شخصية الدمية أبلة فاهيتا.

وأضافت ياسين لـ«ONA» أنها تقمصت أيضًا شخصية الكابتن أحمد شوبير مشيرةً إلى خناقته خلال استضافته في إحدى الحلقات مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج ” العاشرة مساءًا”، حيث أن الفنان ماجد القلعي كان مرشحًا لتجسيد شخصية الإعلامي وائل الإبراشي خلال العرض المسرحي.

وتابعت أنها قلدت نفسها أيضًا خلال استضافتها أحد الملحدين في برنامجها السابق ” صباح العاصمة” على شاشة العاصمة، مؤكدةً على أن هذا المشهد لم يكن مكتوبًا داخل النص المسرحي بل كان من اقتراحها واسمته خلال العرض المسرحي “صباح الداعشة” بدلًا من “صباح العاصمة”، كما أنها تقمصت شخصية دكتورة وشخصية سيدة بسيطة.

وأوضحت أن فكرة العرض المسرحي تدور حول انتقاد حال الإعلام المصري الذي أصبح بمثابة الفكر الوهابي المتطرف لما فيه من عدم الوعي، والنظرة الأحادية، وأن كفار هذا الزمان هم الدواعش.

المسرحية من بطولة رانيا محمود ياسين، وماجد القلعي، وعصام إسماعيل، وطارق ريحان، ومن إخراج خالد مهران، وتأليف خالد مهران وريما عبد العزيز.