الليلة.. رسائل سمير خفاجي للرئيس وعادل إمام وشيريهان في «قصر الكلام»

كتبت – إ نجي لطفي

قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج” قصر الكلام”، على شاشة النهار وان، في اتصال مع «ONA»، إن البرنامج سيعرض خلال حلقة اليوم لقاء مسجل مع المخرج سمير خفاجى في أول لقاء تلفزيوني بعد غياب يصل إلى 20 عامًا.

وأضاف رشدي لـ«ONA» أن “خفاجى” لم يتحدث منذ 20 عامًا إلي برامج تلفزيونية، موضحًا أن اللقاء تم تسجيله بداخل منزله، كما أنه سيتم عرض صور نادرة له.

وأكد أن “خفاجي” سيتوجه برسائل هامة خلال الحلقة للرئيس ولوزير الثقافة، وفى رسالة مؤلمة إلى عادل أمام يقول فيها “ساعدت عادل إمام وزعلان منه عشان مش بيسأل عليا بعد مرضي”، كما أنه توجه برسائل أيضًا للفنانتين شيريهان وشادية.