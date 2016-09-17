بالأسماء.. المؤبد لمتهمين و10 سنوات لـ 3 آخرين بـ«ألتراس كرداسة»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ألتراس كرداسة”، حيث عاقبت 2 منهم بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 7 سنوات و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.

والصادر ضدهم حكم المؤبد الغيابي هم: “إبراهيم محمد عبد الحميد” وشهرته إبراهيم “السني”، ومحمد إبراهيم عبد الحميد، أما الصادر ضدهم حكم بالسجن 7 سنوات هم “جمال عبد الحميد بكر وعبد الحميد محمد عبد الحميد”، والصادر ضدهم السجن المشدد 10 سنوات هم: “محمود حنفي محمود السيد، ومحمود نصر طه جمعة الطيار، وأحمد محمد حمزة يحي مكاوي”.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية “ألتراس كرداسة” على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات، بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.