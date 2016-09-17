ننشر قائمة الإعلاميين المسافرين لتغطية زيارة الرئيس في أمريكا

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة «ONA» قائمة الإعلاميين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من مختلف القنوات الفضائية المصرية لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضوره اجتماع الجمعية العمومية.

يسافر الإعلامي عمرو الكحكي مقدم برنامج ” مننا وعلينا” وأسماء مصطفي ممثلين عن شبكة تلفزيون النهار، والإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج ” مساء القاهرة” على شاشة “TEN”، والإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على شاشة CBC”، والمذيعة دينا سالم ممثلة عن شاشة “CBC اكسترا”، والإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج ” السادة المحترمون” على شاشة “ONTV”، والإعلامي حسام الدين حسين من “ONTV LIVE”، والإعلامي وائل الابراشي مقدم برنامج ” العاشرة مساءًا” على شاشة دريم، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج ” على مسئوليتي” على شاشة صدى البلد.

وفي سياق متصل، يسافر عدد من الصحفيين أبرزهم جمال الشناوي، ومحمود مسلم، ووائل لطفي، وبشير حسن، ومحمد عبد الباقي، فضلًا عن سفر نحو 20 برلماني يرافقون الرئيس خلال زيارته أبرزهم دكتور عماد جاد وخالد يوسف.