أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 67 ألف مريض

Google+ Print
«الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 67 ألف مريض «الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 67 ألف مريض

ارشيفية

أعلن الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، استقبال عيادات البعثة 67 الف و 169 حالة مرضية، حتى صباح اليوم السبت، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 64 الف و 891 حالة بمكة، و2287 في المدينة المنورة، بينما دخلت 360 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 327 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 33 حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح “حجازى”، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل٣٤ حاله، من بينهم ٣٢ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 43 وفاة فقط حتى الآن ، وجميعها وفيات طبيعية وليست بسبب اى امراض معدية او تزاحم او تدافع.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم ، لافتًا الى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

واشار” مجاهد” الى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتا الى توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية