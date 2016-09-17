«الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 67 ألف مريض

أعلن الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، استقبال عيادات البعثة 67 الف و 169 حالة مرضية، حتى صباح اليوم السبت، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 64 الف و 891 حالة بمكة، و2287 في المدينة المنورة، بينما دخلت 360 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 327 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 33 حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح “حجازى”، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل٣٤ حاله، من بينهم ٣٢ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 43 وفاة فقط حتى الآن ، وجميعها وفيات طبيعية وليست بسبب اى امراض معدية او تزاحم او تدافع.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم ، لافتًا الى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

واشار” مجاهد” الى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتا الى توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.