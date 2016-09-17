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مد أجل الحكم على 7 متهمين في «أحداث عنف المطرية» لجلسة 29 سبتمبر

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مد أجل الحكم على 7 متهمين في «أحداث عنف المطرية» لجلسة 29 سبتمبر مد أجل الحكم على 7 متهمين في «أحداث عنف المطرية» لجلسة 29 سبتمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، مد أجل الحكم على 7 متهمين في أحداث عنف المطرية، لجلسة 29 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين، نظرًا لتواجد عضو يمين الدائرة برحلة حج.

وصدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وعادل الشاذلي رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من رامي كمال عبد الستار سليمان، والحسيني رشاد الحسيني دسوقي، ومحمد إبراهيم محمد أحمد، ومحمود رضا عوض عبد الحسيب، ومحمود محمد أحمد، وصلاح أحمد عبد الله، ومحمد محمود سليمان محمد، بالتجمهر واحداث اتلاف للمتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص .

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