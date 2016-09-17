انتشال جثتى شابين غرقا بترعة السلام أثناء الاستحمام بالدقهلية

انتشلت قوت الإنقاذ النهرى بالدقهلية جثتى شابين غرقا بترعة السلام أثناء الاستحمام.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المطرية بغرق شابين بترعة السلام أثناء الاستحمام أمام قرية الجماملة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثتين بعد فترة، وتبين أن الأول يدعى صابر التابعى 15 سنة، ومحمود أشرف مبرووك 16 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المطرية العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بتوقيع الكشف عليهما وتسليمهما لذويهما.