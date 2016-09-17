أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتشال جثتى شابين غرقا بترعة السلام أثناء الاستحمام بالدقهلية

Google+ Print
انتشال جثتى شابين غرقا بترعة السلام أثناء الاستحمام بالدقهلية انتشال جثتى شابين غرقا بترعة السلام أثناء الاستحمام بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

انتشلت قوت الإنقاذ النهرى بالدقهلية جثتى شابين غرقا بترعة السلام أثناء الاستحمام.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المطرية بغرق شابين بترعة السلام أثناء الاستحمام أمام قرية الجماملة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثتين بعد فترة، وتبين أن الأول يدعى صابر التابعى 15 سنة، ومحمود أشرف مبرووك 16 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المطرية العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بتوقيع الكشف عليهما وتسليمهما لذويهما. 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365