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مطار شرم الشيخ يستقبل 2877 سائحا على متن 45 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 2877 سائحا على متن 45 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2877 سائحا على متن 45 رحلة دولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، 45 رحلة دولية على متنها 2877 سائحاً من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، وغادر مطار شرم الشيخ 4855 سائحاً من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

أكد العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 54% ودهب 73% وطابا 30% ونوبيع 21% سانت كاترين 5% والنسبة العامة 52%، موضحاً أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 20 رحلة طيران دولية على متنها 1415سائحًا من مختلف الجنسيات، و25 رحلة داخلية على متنها 1462سائحًا مصريًا، بإجمالى 2877سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 45 رحلة على متنها 4855 سائحًا من مختلف الجنسيات.

 

 


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